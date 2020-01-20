https://news.day.az/world/1195595.html Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Госдумы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сегодня сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон изложили свои инициативы в письме Путину. По мнению авторов, одним из ключевых вопросов должно стать определение роли и статуса Государственного совета в системе власти и выработка ключевых принципов его взаимодействия с другими госорганами.
Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов.
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