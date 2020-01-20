Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Сегодня сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон изложили свои инициативы в письме Путину. По мнению авторов, одним из ключевых вопросов должно стать определение роли и статуса Государственного совета в системе власти и выработка ключевых принципов его взаимодействия с другими госорганами.