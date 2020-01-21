Армянские депутаты подрались в парламенте из-за "воров в законе" - ВИДЕО

В Национальном собрании Армении во вторник стартовало обсуждение во втором чтении законодательного пакета по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РА, предусматривающий внедрение уголовной ответственности за посвящение в высший статус в уголовной иерархии ("вор в законе").

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, после представления проекта депутаты обменялись мнениями, в ходе чего депутат от фракции "Процветающая Армения" Геворк Петросян заявил, что не понимает, почему правительство сконцентрировалось на этом вопросе, поскольку "это не борьба с преступностью, а с какими-то неопределенными явлениями". После этого депутат покинул зал заседания.

Вскоре слово взял независимый депутат Арман Бабджанян, который заявил, что кто-кто из представителей фракции "Процветающая Армения" должен попросить прощения "за позорное поведение коллеги", что было встречено аплодисментами некоторых депутатов.

После завершения своей речи Бабаджанян двинулся к своему месту и по пути у него началась словесная перепалка с депутатом от "Процветающей Армении" Артуром Даллакяном. Перепалка постепенно разгоралась, и многие депутаты "потянулись к месту событий". Однако призывы спикера НС Армении Арарата Мирзояна успокоили страсти, и депутаты вернулись на свои места.

Однако спустя несколько минут словесная перепалка возобновилась вновь и на этот раз призывы спикера не были столь эффективны, поскольку депутаты продолжали свои "разборки". Все прекратилось лишь после того, как некоторые депутаты вышли из зала.