https://news.day.az/world/1196273.html Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день
Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день
Президент США Дональд Трамп установил новый личный рекорд по количеству размещенных им за день на своей странице в Twitter сообщений. Такие данные приводит в среду портал Factbase, отслеживающий официальные заявления американского лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По состояния на 18:35 по местному времени Трамп опубликовал 142 сообщения. Согласно подсчетам, пока он находился на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп размещал по одному сообщению каждые 88 секунд.
Предыдущий рекорд он установил в декабре 2019 года, когда опубликовал 123 сообщения за сутки.
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