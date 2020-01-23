Во Вьетнаме подтвердили два случая заражения новым типом коронавируса

Два случая заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы во Вьетнаме, еще два пока не подтверждены. Об этом сообщает издание VnExpress со ссылкой на медиков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ли Дин 66 лет и его 28-летний сын Ли Цзычао заразились", - заявил представитель больницы Те Рэй в Хошимине.

Ли Дин прибыл в Ханой из Уханя 31 января, затем поехал в Нячанг, где к нему присоединился сын. Сообщается, что Ли Дин заболел 17 января, а Ли Цзычао - 20 января. Врачи предполагают, что из-за их поездок на такси, поезде и самолете они могли заразить других и распространить заболевание.

Кроме того, студент из Вьетнама, который учился в Ухане, и торговец на рынке на границе Вьетнама и Китая также были помещены на карантин. Однако результаты их анализов пока не известны.



В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

