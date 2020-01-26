В Индии прогремели четыре взрыва

Четыре взрыва прогремели в индийской провинции Ассам на востоке страны в воскресенье во время празднования Дня Республики, никто не пострадал. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

День Республики отмечается в Индии с 26 января 1950 года, когда вступила в силу конституция страны. Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в Нью-Дели, а с 1955 года праздник обрел свою окончательную форму - парада по главному проспекту города Раджпатх.

По данным полиции, все четыре взрыва произошли в промежутке между 8.15 и 8.25 утра (6.45 и 6.55 по бакинскому времени). Один из них произошел в 100 метрах от полицейского участка. Как отмечает полиция, на записи камер видеонаблюдения видно, как двое молодых людей на мотоцикле бросили гранату и уехали.

"Решительно осуждаю взрывы бомб в нескольких местах в Ассаме. Эта трусливая попытка создать хаос в священный день лишь демонстрирует разочарование террористических групп после их полного отвержения народом. Наше правительство предпримет самые суровые меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - написал главный министр Ассама Сарбананда Соновал в Twitter.



По предварительным данным, за взрывами могут стоять члены Объединённого фронта освобождения Ассама. Организация запрещена правительством Индии и считается террористической.

