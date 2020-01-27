И.о. президента Боливии попросила всех министров подать в отставку

И.о. президента Боливии Жанин Аньес обратилась ко всем министрам с просьбой подать в отставку для проведения перестановок в правительстве после того, как она объявила об участии в выборах главы государства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации президента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конституционный президент Жанин Аньес считает общепринятым проведение перестановок в рабочей команде исполнительной власти в преддверии регистрации кандидатов, которые будут участвовать в свободных, беспристрастных и прозрачных выборах 3 мая. В связи с этим она приняла решение попросить об отставке всех министров перед новым этапом в переходном демократическом правительстве", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте боливийской газеты La Razon.

Аньес обещала объявить новый состав кабмина в кратчайшие сроки.

24 января Аньес объявила, что будет участвовать в выборах президента, запланированных на 3 мая. Ранее она говорила, что не будет кандидатом. После объявления о выдвижении Аньес министр связи Боливии Роксана Лисаррага подала в отставку, раскритиковав решение и.о. президента.