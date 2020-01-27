https://news.day.az/world/1197616.html Показания Болтона могут повлиять на процесс импичмента Трампа

Показания Болтона могут повлиять на процесс импичмента Трампа

В мире, 27 января 2020 20:40 520

Увольнение Джона Болтона, состоявшееся в сентябре прошлого года, может сыграть злую шутку с президентом Дональдом Трампом - показания бывшего советника по национальной безопасности США могут быть использованы против Трампа в ходе импичмента, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Всего несколькими днями ранее Трамп высказался против выступления Болтона на слушаниях по импичменту, признавая, что комментарии Болтона могут представлять угрозу. По его словам, подобное выступление является "угрозой национальной безопасности".

Представители власти США традиционно используют данную фразу для объяснения применения радикальных мер во внешней политике - это выражение использовалось для оправдания недавнего убийства иранского генерала в Ираке, а также неоднократно до этого - санкциях против России, в торговой войне с Китаем, для строительства стены на границе США с Мексикой.

В комментариях в рамках Давосского форума Трамп также добавил, что отправленный им в отставку Джон Болтон "знает его мысли". По словам президента США, Болтон "знает, что он думает об иностранных лидерах".

Но при этом Трамп, увольняя Болтона в сентябре 2019 г., не подозревал, насколько быстро экс-советник по национальной безопасности США решил заработать на этих знаниях - Болтон решил монетизировать опыт своего пребывания в администрации Трампа, написав об этом книгу.
26 января изданием New York Times опубликовало "неопубликованный черновик" данной книги, в котором Болтон заявил о том, что Трамп напрямую увязал продолжение выделения финансовых средств Украине с проведением расследования деятельности Хантера Байдена и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Вполне вероятно источником "утечки" данного черновика стал сам Болтон - в качестве привлечения внимания к своим мемуарам, а также внимания к своей персоне. Данные заявления станут дополнительным поводом для вызова Болтона в качестве свидетеля на слушаниях в Сенате США по процессу импичмента Трампа. Критика со стороны Трампа, а также тот факт, что Республиканская партия владеет большинством голосов в Сенате США, с учетом новых заявлений Болтона, скорее всего, не смогут помешать его вызову в качестве свидетеля.

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