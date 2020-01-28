https://news.day.az/world/1197979.html Турция сооружает лагерь для беженцев из Идлиба - заявление Эрдогана
Турция сооружает лагерь для беженцев из Идлиба - заявление Эрдогана
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти сооружают лагерь для размещения беженцев из сирийского Идлиба.
Как передает РИА Новости, об этом сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Сенегал.
"Из Идлиба к нашим границам двигаются беженцы. Мы приняли меры. Там зима достаточно холодная. И мы предложили обеспечить их не палатками, а нормальным жильем. И это сейчас делается. Желаю, чтобы в Идлибе все закончилось миром", - сказал Эрдоган.
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