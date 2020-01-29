Благотворительный фонд основателя китайского онлайн-ретейлера Alibaba Джека Ма пожертвовал 100 млн юаней (около $14,53 млн) на проведение исследований и разработку вакцины от коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении фонда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Часть средств, а именно 20 млн юаней (порядка $2,9 млн), будет выделена Академии наук КНР и Академии инженерных наук Китая для текущих исследований и разработок. Остальная часть - 80 млн юаней - будет направлена на поддержку ведущих отечественных и зарубежных научно-исследовательских институтов в их борьбе с лечением и профилактикой нового коронавируса", - сказано в заявлении.

Также отмечается, что Alibaba бесплатно предоставит свои технологические мощности и разработки в области искусственного интеллекта для создания вакцины против 2019-nCoV.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, достигло 6 тыс. 12 человек. Количество летальных исходов составило 132.