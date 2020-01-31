Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами объявлен на Австралийской столичной территории. Об этом сообщило региональное агентство экстренных служб (ESA), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Австралийская столичная территория сейчас стоит перед лицом угрозы лесного пожара, которая может стать худшей с разрушительного бедствия в 2003 году", - заявил главный министр столичного региона Эндрю Барр, слова которого приводит портал 9News.

По его словам, южным пригородам Канберры угрожает комбинация экстремальной жары и ветра.

Пожар, получивший имя "Оррорал" (Orroral) уже уничтожил 18,5 тысячи гектаров - приблизительно 8% земель региона.

В австралийской столице Канберре в пятницу и субботу ожидаются 41 градус тепла, сопровождаемые сильным ветром.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.