"Роснефть" выплатит самые высокие дивиденды. Об этом заявил главный исполнительный директор крупнейшей нефтегазовой компании Игорь Сечин во время встречи с Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Несмотря на инвестиционную программу, за 2019 год обеспечен самый высокий уровень выплат дивидендов, это порядка 283 миллиардов рублей", - отметил Сечин.

Предыдущие рекордные дивиденды "Роснефть" выплатила по итогам 2018 года - 274,5 миллиарда рублей.

При этом компания платит огромные налоги в бюджет - "около 3,6 триллиона рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны", - подчеркнул Сечин.

Компания инвестирует огромные суммы и в свое развитие - на уровне триллиона рублей в год.

Сечин в ходе доклада президенту РФ отметил, что "2019 год был достаточно позитивным для компании". "Роснефть" "несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры, определенное снижение цен на нефть - порядка семи процентов", сохранила позитивные итоги производственной деятельности.

Компания сохранила добычу по итогам 2019 года на уровне предыдущего года - 285,5 миллиона тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте.

"Роснефть" в среднем добывала 5,8 миллиона баррелей в сутки. "Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли", - заявил Сечин.