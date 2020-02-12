Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил урегулирование сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны договорились о дополнительных переговорах по линии соответствующих ведомств, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что накануне турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии.

Также уничтожены три танка, две артилеррийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пятеро турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.