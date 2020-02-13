В аэропортах Москвы задержали и отменили 29 рейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". Такие сведения поступили на 01.10 баку.

Так, во Внуково задержано пять рейсов, а также отменено шесть. При этом в Домодедово задержано три и два рейса. Также пять рейсов задержано в Шереметьево. В свою очередь в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.