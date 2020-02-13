https://news.day.az/world/1202569.html Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве
Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве
В аэропортах Москвы задержали и отменили 29 рейсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". Такие сведения поступили на 01.10 баку.
Так, во Внуково задержано пять рейсов, а также отменено шесть. При этом в Домодедово задержано три и два рейса. Также пять рейсов задержано в Шереметьево. В свою очередь в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.
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