Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил сегодня, что кабинет министров примет решение потратить 10,3 млрд иен (больше $93 млн) из бюджетных резервов на на борьбу с новым коронавирусом.

Общая сумма средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, составит 15,3 млрд иен (больше $139 млн), добавил он после заседания целевой группы по коронавирусу, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Ранее в четверг японские СМИ сообщили, что у водителя такси в Токио диагностировали коронавирус. Также, около 3600 человек находятся на карантине на круизном круизном лайнере Diamond Princess к югу от японской столицы, число заболевших на судне достигло сегодня 219 человек.