Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило в пятницу министерство здравоохранения и народонаселения страны.

Египет стал первым из африканских государств, где отмечено это заболевание, говорится в сообщении.