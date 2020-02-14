https://news.day.az/world/1203202.html В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило в пятницу министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Египет стал первым из африканских государств, где отмечено это заболевание, говорится в сообщении.
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