Заявления США по Сирии неубедительны и противоречивы, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу.

Ранее прибывший в Анкару спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сделал заявление на турецком языке, где назвал турецких военных, погибших при атаке со стороны сирийских правительственных войск, "нашими мучениками".

"Мы весьма обеспокоены поведением США, оно вызывает недоверие. То, что Джеффри назвал наших погибших военных "наши мученики" для нас не является убедительным. Они постоянно делают противоречивые заявления: сегодня говорят одно, завтра другое. Чему верить?" - сказал Эрдоган журналистскому пулу, возвращаясь после визита в Пакистан, его цитирует газета Milliyet.

Он отвечал на вопрос об оценке позиции США, которые, наряду с противодействием сирийскому правительству, снабжают оружием действующих в Сирии членов Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. Позднее Эрдоган заявил, что всего за последние дни при атаках на турецкие наблюдательные посты в районе Идлиба погибли 14 турецких военнослужащих.