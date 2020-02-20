Штурмовик Су-25 загорелся на взлетно-посадочной полосе аэродрома Липецк-2, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предположительно, самолет принадлежит Министерству обороны России. Возгорание, уточняет телеканал, произошло во время взлета 19 февраля. Летчик самостоятельно покинул воздушное судно.

После ЧП аэродром работал в штатном режиме. Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

В Липецке расположен государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.