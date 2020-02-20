https://news.day.az/world/1204798.html Российский штурмовик Су-25 загорелся при взлете
Российский штурмовик Су-25 загорелся при взлете
Штурмовик Су-25 загорелся на взлетно-посадочной полосе аэродрома Липецк-2, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Предположительно, самолет принадлежит Министерству обороны России. Возгорание, уточняет телеканал, произошло во время взлета 19 февраля. Летчик самостоятельно покинул воздушное судно.
После ЧП аэродром работал в штатном режиме. Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.
В Липецке расположен государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.
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