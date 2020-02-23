Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2442, выздоровели 22 888 человек. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за сутки были зафиксированы 97 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 2230 человек были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 76 936 человек.

Наибольшее число летальных исходов за последние сутки было зарегистрировано в провинции Хубэй - 96 случаев. Всего в провинции, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, отмечено более 64 тыс. случаев заражения. В субботу 1742 пациента выздоровели и были выписаны.

Власти 21 провинции, автономного района и города центрального подчинения Китая сообщили о нулевом за минувшие сутки приросте заболевших. Кроме того, согласно данным, число излечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания пятый день подряд превышает количество новых случаев заражения.