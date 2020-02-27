Турецкое пассажирское судно село на мель из-за сильного шторма в акватории Мраморного моря у побережья провинции Чанаккале. Об этом пишет в четверг Trend со ссылки на турецкие СМИ, передает Day.Az .

Сообщается, что в настоящее время отряды береговой охраны Турции эвакуируют пассажиров судна.

По данным СМИ, инцидент не несет опасность для жизни пассажиров.

На борту судна находятся свыше 50 пассажиров.