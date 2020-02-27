https://news.day.az/world/1206909.html Турецкое пассажирское судно село на мель
Турецкое пассажирское судно село на мель
Турецкое пассажирское судно село на мель из-за сильного шторма в акватории Мраморного моря у побережья провинции Чанаккале. Об этом пишет в четверг Trend со ссылки на турецкие СМИ, передает Day.Az .
Сообщается, что в настоящее время отряды береговой охраны Турции эвакуируют пассажиров судна.
По данным СМИ, инцидент не несет опасность для жизни пассажиров.
На борту судна находятся свыше 50 пассажиров.
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