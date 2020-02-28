Турецкие военные наносят удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел солдат ВС Турции в Идлибе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам экстренного совещания в Анкаре.

"При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима [президента Сирии Башара Асада], и мы продолжим наносить удары и дальше", - говорится в заявлении.