https://news.day.az/world/1207060.html Турция наносит ответные удары по позициям сирийских войск
Турция наносит ответные удары по позициям сирийских войск
Турецкие военные наносят удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел солдат ВС Турции в Идлибе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам экстренного совещания в Анкаре.
"При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима [президента Сирии Башара Асада], и мы продолжим наносить удары и дальше", - говорится в заявлении.
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