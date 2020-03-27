В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) Российской Федерации разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"На сегодняшний день Федеральное медико-биологическое агентство разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы, места связывания с вирусом", - сказала она в эфире Первого канала в пятницу.

По словам Скворцовой, на данный момент задача состоит в выборе из семи прототипов вакцины самых эффективных. "Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования. С понедельника она уже переходит на площадку Центра микробиологии Министерства обороны, который имеет возможность и имеет квалификацию, и сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения", - добавила она.

Скворцова подчеркнула, что готовую вакцину можно ожидать не ранее, чем через 11 месяцев. "Мы планируем к июлю месяцу завершить все испытания и перейти в фазу уже регламентированных доклинических исследований. Мы планируем выйти на первую и вторую фазу в конце текущего года - первый квартал следующего", - пояснила глава ФМБА.