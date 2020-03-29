ВОЗ: Коронавирус опасен для всех возрастов

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус опасен не только для пожилых людей, но и для молодых, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Смертность и заражение наблюдаются у всех возрастов, подчеркнула эксперт.

"Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей. Первая уязвимость - это сопутствующие заболевания", - сказала Вуйнович.

Она отметила, что молодые люди заболевают реже, однако и они не защищены от коронавируса. К примеру, во Франции в больницах находится 12 человек до 20 лет. Представитель ВОЗ добавила, что сам вирус "очень коварный и адаптируется очень быстро".