Как в мире прошла акция «Час Земли» - ФОТОРЕПОРТАЖ
В субботу, 28 марта, прошла традиционная акция Всемирного фонда дикой природы "Час Земли". В ходе нее все желающие привлечь внимание к экологическим проблемам с 20:30 до 21:30 по местному времени выключают свет.
Day.Az со ссылкой на РБК представляет фоторепортаж:
Храм Василия Блаженного. Москва, Россия
Башни Петронас и телебашня Куала-Лумпур, Малайзия
Национальный стадион. Пекин, Китай
Цепной мост. Будапешт, Венгрия
Казанский собор. Санкт-Петербург, Россия
Бизнес-центры и жилые дома Гонконга
Мост Гогенцоллернов. Кельн, Германия
Дворец Шёнбрунн. Вена, Австрия
Национальная библиотека. Минск, Беларусь
Городская ратуша Гамбурга, Германия
Бранденбургские ворота. Берлин, Германия
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