Как в мире прошла акция «Час Земли»

В субботу, 28 марта, прошла традиционная акция Всемирного фонда дикой природы "Час Земли". В ходе нее все желающие привлечь внимание к экологическим проблемам с 20:30 до 21:30 по местному времени выключают свет.

Day.Az со ссылкой на РБК представляет фоторепортаж:

Храм ​Василия Блаженного. Москва, Россия

Башни Петронас и телебашня Куала-Лумпур, Малайзия

Национальный стадион. Пекин, Китай

Цепной мост. Будапешт, Венгрия

Казанский собор. Санкт-Петербург, Россия

Бизнес-центры и жилые дома Гонконга

Мост Гогенцоллернов. Кельн, Германия

Дворец Шёнбрунн. Вена, Австрия

Национальная библиотека. Минск, Беларусь

Городская ратуша Гамбурга, Германия

Бранденбургские ворота. Берлин, Германия