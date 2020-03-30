https://news.day.az/world/1217568.html Самолет экстренно сел в Шереметьево
Самолет экстренно сел в Шереметьево
Самолет Boeing 737, летевший из Сочи в Москву, экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево.
Это следует из данных сервиса FlightRadar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Посадка прошла в штатном режиме.
По данным экстренных служб, у самолета сработал датчик неисправности левого двигателя. На борту находится 154 пассажира и семь членов экипажа.
В марте самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В казанском аэропорту борт встретила скорая помощь. Мужчину 1959 года рождения доставили в больницу с сердечным приступом.
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