Самолет экстренно сел в Шереметьево

Самолет Boeing 737, летевший из Сочи в Москву, экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево.

Это следует из данных сервиса FlightRadar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Посадка прошла в штатном режиме.

По данным экстренных служб, у самолета сработал датчик неисправности левого двигателя. На борту находится 154 пассажира и семь членов экипажа.

В марте самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В казанском аэропорту борт встретила скорая помощь. Мужчину 1959 года рождения доставили в больницу с сердечным приступом.