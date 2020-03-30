https://news.day.az/world/1217971.html В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом
Еще четыре пациента с хроническими заболеваниями и подтвержденным заражением коронавирусом умерли в Москве. Об этом, как передает ТАСС, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат теста на коронавирус. Возраст пациентов - от 76 до 86 лет. Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые", - сказали в штабе.
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