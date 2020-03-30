ВОЗ: Более 693 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

В общей сложности 693 224 случая заражения новым коронавирусом и 33 106 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 10:00 по женевскому времени 30 марта. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в понедельник в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 58 тыс. человек, количество летальных исходов возросло на 3 215. Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 321 757 и 23 962 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 31 726, а умерших - на 2 535.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 142 081 человек, 2 457 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 30 марта там зафиксированы 103 775 заболевших и 3 649 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 122 653. Далее следуют Италия (97 689), Китай (82 447), Испания (78 797) и Германия (57 298).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.