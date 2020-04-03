Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех областях Казахстана

Казахстанские врачи выявили первый случай заражения коронавирусом в Костанайской области республики. Таким образом инфицированные есть уже во всех 14 регионах страны и трех городах республиканского значения - Нур-Султане, Алмате и Шымкенте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана, общее число заразившихся в республике достигло 460. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в столице страны (199) и Алма-Ате (93). В республике 29 инфицированных выздоровели, трое умерли. 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алмате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны.