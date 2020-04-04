В Грузии могут ужесточить карантина

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал первую в стране смерть от коронавируса, отметив, что для минимизации таких трагических случаев власти предпринимают строгие меры, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

В Грузии сегодня была зафиксирована первая смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. Врачи Первой университетской клиники Тбилиси почти пять дней боролись за жизнь 79-летней женщины.

"Этот случай должен показать нам и убедить нас в том, что компромиссов в этой борьбе не существует. Строгие шаги - это не чья-то прихоть, это крайняя необходимость", - заявил Гахария.

Премьер выразил соболезнования членам семьи и близким умершей. Он также отметил, что врачи "сделали все для спасения ее жизни" и выразил поддержку сотрудникам сектора здравоохранения.

Глава правительства добавил, что в случае необходимости ограничения, устанавливаемые для борьбы с коронавирусом, будут ужесточены.

"Мы понимаем, что боремся на два фронта. Это здоровье людей и одновременно - сохранение стабильности нашей экономики. Целью правительства является победа по двум этим фронтам при сохранении правильного баланса", - заявил Гахария.

С 28 февраля и по сегодняшний день в Грузии коронавирусная инфекция была подтверждена у 157 человек. 28 из них выздоровели. Число активных случаев в настоящее время составляет 126.

В связи с пандемией коронавируса в Грузии объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц - до 21 апреля. С 31 марта на всей территории страны действует карантин и комендантский час - с 21:00 до 06:00.

В стране закрыты все торговые объекты кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков. Прекратил работу общественный транспорт. Как такси, так и частные автомобили имеют право перевозить не больше двух пассажиров и только на заднем сидении. Группироваться в составе более 3 человек запрещено.

Все граждане, выходя на улицу, должны быть готовы к тому, чтобы предоставить удостоверение личности полиции. Людям старше 70 лет запрещается выходить на улицу за исключением посещения близлежащего магазина, аптеки или больницы.