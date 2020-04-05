Раскрыто содержание обращения Елизаветы II к нации

Раскрыто содержание специального обращения королевы Елизаветы II к нации 5 апреля. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Елизавета II отметит боль утраты, страдания и финансовые трудности, которые легли на плечи британцев во время пандемии коронавируса. Королева также принесет благодарность врачам и работникам других ключевых отраслей, которые борются с эпидемией.

Монарх выразит надежду, что в будущем британцы смогут гордиться тем, как встретили трудности. "А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние, - скажет королева. - Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране".

Обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летняя королева находится в самоизоляции. Запись сделал оператор в защитном костюме.

По последним данным, в Британии выявили 41 903 случая заражения коронавирусом. Скончались 4313 человек. Коронавирус подхватил наследник престола принц Чарльз, который уже переболел и вышел из самоизоляции. Вирус диагностировали у премьер-министра Бориса Джонсона, он находится в самоизоляции на Даунинг-стрит. Его беременная невеста сообщила, что неделю лежит в постели с симптомами коронавируса.