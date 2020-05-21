Экономика Европы "оттолкнулась от дна"

Индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в мае вырос до 30,5 пункта с уровня апреля в 13,6 пункта на фоне ослабления карантинных мер. По мнению экспертов, Европа "оттолкнулась от дна" после сильного спада в апреле. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской организации Markit Economics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали рост показателя до 25 пунктов. Как заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон, в еврозоне в мае наблюдался дальнейший спад деловой активности, но показатели обнадеживают, потому что "спад, вероятно, достиг дна в апреле". PMI в сфере услуг еврозоны в мае составил 28,7 пункта против 12 пунктов в апреле. Производственный PMI вырос до 39,5 с 33,4 пункта.

По мнению экспертов, ВВП во втором квартале будет падать беспрецедентными темпами, сократившись примерно на 10 процентов по сравнению с первым кварталом, но рост PMI указывает на то, что спад будет умеренным.

Эксперты J.P. Morgan предсказали сокращение ВВП в еврозоне на 45 процентов к концу второго квартала. Европейская комиссия разработала план, чтобы помочь ЕС выйти из экономического кризиса. В рамках проекта планируют выделить около двух триллионов евро на 2021-2027 годы.