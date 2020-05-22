В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение

Представитель МВД Саудовской Аравии Талаль аш-Шальхуб в эфире "Аль-Арабия" заявил, что в стране с 22 мая введен полный запрет на передвижение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, сотрудники органов правопорядка с 17:00 начали следить за выполнением ранее объявленной меры по полному запрету на передвижение во всех городах и районах королевства. Данное ограничение будет действовать до 27 мая.

Решение об остановке движения в стране на пять дней празднования окончания месяца мусульманского поста Рамадана было принято из-за стремительного распространения коронавируса. За последнии сутки в королевстве обнаружили 2642 случаев COVID-2019.