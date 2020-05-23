Страшные кадры с места авиакатастрофы в Пакистане - ФОТОРЕПОРТАЖ
22 мая авиалайнер упал на жилой квартал в Пакистане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, общее число пострадавших в трагедии в Карачи пока неизвестно.
Самолет авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" совершал рейс из города Лахор в провинции Пенджаб
На рейс были зарегистрированы 91 пассажир и семь членов экипажа, власти Пакистана пока подтвердили данные о 90 погибших в результате катастрофы
Самолет рухнул на густонаселенные жилые кварталы в пригороде Карачи, седьмого по количеству жителей города мира
Число пострадавших на земле пока уточняется
СМИ сообщают о двух выживших после трагедии пассажирах, один из которых - президент банка "Пенджаб" Зафар Масуд
Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность
Самолет потерял связь с землей во время захода на посадку в аэропорт Карачи
К разбору завалов на земле привлечены военные и спасатели
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