Страшные кадры с места авиакатастрофы в Пакистане

22 мая авиалайнер упал на жилой квартал в Пакистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, общее число пострадавших в трагедии в Карачи пока неизвестно.

Самолет авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" совершал рейс из города Лахор в провинции Пенджаб

На рейс были зарегистрированы 91 пассажир и семь членов экипажа, власти Пакистана пока подтвердили данные о 90 погибших в результате катастрофы

Самолет рухнул на густонаселенные жилые кварталы в пригороде Карачи, седьмого по количеству жителей города мира

Число пострадавших на земле пока уточняется

СМИ сообщают о двух выживших после трагедии пассажирах, один из которых - президент банка "Пенджаб" Зафар Масуд

Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность

Самолет потерял связь с землей во время захода на посадку в аэропорт Карачи

К разбору завалов на земле привлечены военные и спасатели