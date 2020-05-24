Крупнейшие музеи Италии снова доступны

Храм Афины в Пестуме - самый известный дорический памятник этой древнегреческой колонии, расположенной на юге Италии, открыт для туристов. С 18 мая здесь принимают ограниченное число посетителей в масках, которым на входе измеряют температуру и которые передвигаются по определенному маршруту. Специальное приложение следит за тем, чтобы туристы не собирались в одном месте, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Я приехала в Пестум на выходные и воспользовалась возможностью взять своих учеников в виртуальное путешествие - учеников, с которыми занимаюсь дистанционно. Благодаря современным технологиям, я отвезла их в Пестум, и им это очень понравилось!" - рассказывает Мария, одна из первых посетительниц.

Во вторник, 26 мая, откроется главный соперник Пестума - музей под открытым небом Помпеи. Ну а музеи Ватикана, привлекающие каждый год до 7 миллионов туристов, руководство обещает открыть 1 июня. Посетить их можно будет только по записи.