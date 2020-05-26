В России ввели временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8

В России введен временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли, передает Day.Az.

По утверждению собеседника агентства, вылеты прекращены на одни сутки, до выяснения причин крушения такой машины в аэропорту Чукотки.

ЧП в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе области произошло ранее 26 мая. В результате падения военной машины с высоты в 20 метров погибли четыре человека. После падения вертолет загорелся.

По утверждению Минобороны, вертолет проводил учебно-тренировочный полет. Однако, по словам представителя района, машина проходила летные испытания после ремонта.