https://news.day.az/world/1238530.html В России ввели временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8
В России ввели временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8
В России введен временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли, передает Day.Az.
По утверждению собеседника агентства, вылеты прекращены на одни сутки, до выяснения причин крушения такой машины в аэропорту Чукотки.
ЧП в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе области произошло ранее 26 мая. В результате падения военной машины с высоты в 20 метров погибли четыре человека. После падения вертолет загорелся.
По утверждению Минобороны, вертолет проводил учебно-тренировочный полет. Однако, по словам представителя района, машина проходила летные испытания после ремонта.
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