Первый министр энергетики России умер от коронавируса

Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет.



Об этом РБК сообщил его друг, писатель Денис Драгунский. Информацию о смерти Лопухина подтвердил "Радио Свобода" близкий родственник экс-министра, передает Day.Az.



"Сегодня от корнавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии. Царствие тебе Небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память", - написал Драгунский в своем Facebook.



