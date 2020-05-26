Билл Гейтс проспонсировал испытание вакцины от коронавируса на людях

Американская компания Novavax объявила о начале клинических испытаний новой вакцины от коронавируса на людях. Грант на испытания был пожертвован агентством, основанным миллиардером и филантропом Биллом Гейтсом. Об этом пишет RT со ссылкой на официальное заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В эксперименте будут участвовать около 130 взрослых добровольцев из Австралии. В ходе первой части испытания им будет введено две дозы экспериментальной вакцины под названием NVX-CoV2373. В случае, если первые результаты, которые ожидаются в июле, окажутся многообещающими, компания планирует незамедлительно перейти ко второму этапу испытаний. Предполагается, что на втором этапе в эксперименте примут участие другие страны и различные возрастные группы.

"Введение нашей вакцины первым участникам этого клинического испытания является значительным достижением, которое делает нас на шаг ближе к удовлетворению фундаментальной потребности в вакцине в борьбе с глобальной пандемией Covid-19", - сказал президент и исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк (Stanley Erck).

Разработка вакцины началась с инвестиций в размере 388 миллионов долларов от расположенной в Осло "Коалиции за инновации для подготовки к эпидемиям" (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI), фонда общественного здравоохранения, созданного основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом.