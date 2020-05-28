Пляжи Австралии побелели от медицинских масок

Пляжи в окрестностях Сиднея оказались устелены защитными медицинскими масками. Их выбросило на пляжи после падения контейнеров с накренившегося грузового корабля. Об этом, в среду, 27 мая, сообщает издание DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что причиной этому стал шторм, в который попало грузовое судно, перевозившее средства защиты из Китая в Мельбурн. Порывы ветра и качка повредили его, и сорок контейнеров с грузом упали за борт.

Первыми увидели маски жители Сиднея, которые после ослабления карантинных мер пришли отдохнуть на берег океана. Они же сообщили об увиденном представителям Австралийского управления безопасности на море и сделали публикации в сети.

Узнав об инциденте, местные жители тут же направились к берегу океана, чтобы самостоятельно очистить его от масок.

"Всего за час я собрала сотни масок и маленьких пластиковых контейнеров, в которых они хранились. Этот мусор битком наполнил все мои пакеты", - сообщила местная жительница Али Пот.

Как пишет издание, после потери груза, капитан корабля принял решение развернуться и направиться в Брисбен.

Согласно сообщению судовладельца, в выброшенных за борт контейнерах перевозился широкий ассортимент товаров, включая бытовую технику, строительные материалы и различные предметы медицинского назначения.