Беларусь упростит получение гражданства

Беларусь упростит процедуру получения гражданства по "праву почвы", сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в четверг пишет БЕЛТА.

Либерализация процедуры предусмотрена поправками в закон о гражданстве. "Ребенок от иностранца, который постоянно проживает в Беларуси, может получить гражданство в упрощенном порядке, пройдя определенные процедурные моменты", - заявил Бегун.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Украины и Беларуси носителями русского языка. Данная мера позволит упростить им получение российского гражданства.