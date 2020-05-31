https://news.day.az/world/1239806.html Как соблюдают социальную дистанцию в тюрьме Гондураса - ФОТОРЕПОРТАЖ
Как соблюдают социальную дистанцию в тюрьме Гондураса - ФОТОРЕПОРТАЖ
Эпицентр пандемии окончательно переместился в Америку: на днях Бразилия вышла на первое место по ежесуточной смертности от COVID-19, обогнав прежнего лидера антирейтинга - США.
В Гондурасе, где число инфицированных и погибших продолжает расти угрожающими темпами, в очередной раз продлевают карантин.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет фоторепортаж, как соблюдают социальную дистанцию в тюрьме Ла Эсперанса в Интибуке
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