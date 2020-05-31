Как соблюдают социальную дистанцию в тюрьме Гондураса

Эпицентр пандемии окончательно переместился в Америку: на днях Бразилия вышла на первое место по ежесуточной смертности от COVID-19, обогнав прежнего лидера антирейтинга - США.

В Гондурасе, где число инфицированных и погибших продолжает расти угрожающими темпами, в очередной раз продлевают карантин.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет фоторепортаж, как соблюдают социальную дистанцию в тюрьме Ла Эсперанса в Интибуке