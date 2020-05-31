Дмитрий Песков рассказал о необычных ощущениях при коронавирусе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о необычных ощущениях, которые он пережил, заразившись коронавирусом. Фрагмент его интервью программе "Москва. Кремль. Путин" опубликовал в своем Instagram журналист Павел Зарубин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить", - признался официальный представитель Кремля.

Он рассказал, что по симптомам коронавирус схож с гриппом, при этом вначале они не столь серьезны. Песков сообщил, что в тот день, когда он, скорее всего, заразился, он полтора часа занимался в спортзале, а потом пробежал семь километров. "Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Однако уже на следующий день у него поднялась температура. "Грипп, ломает", - описал свое тогдашнее состояние Песков.

О госпитализации чиновника и его жены, фигуристки Татьяны Навки стало известно 12 мая. 25 мая Песков сообщил, что вышел из больницы и начнет работать в домашнем режиме.