Следы коронавируса обнаружили в сточных водах двух финских городов

Следы коронавируса обнаружены в сточных водах крупных финских городов Хельсинки и Турку. Об этом сообщил во вторник финский Национальный институт здравоохранения и социального развития со ссылкой на первые результаты начатого в апреле исследования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Хельсинки и Турку РНК коронавируса были найдены в сточных водах. С другой стороны, в образцах, собранных в Тампере, Куопио и Оулу, признаков наличия вируса обнаружено не было", - говорится в сообщении. Проанализированные пробы сточных вод собирались в течение 24 часов 24-25 мая. По мнению специалистов, полученные результаты могут быть полезны среди других мер при возможном возникновении второй волны пандемии.