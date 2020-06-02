Китай хочет превратить Хайнань в новый центр свободной торговли

Китай представил пакет специальных мер в отношении Хайнаня, включая отмену импортных пошлин, чтобы превратить тропический остров в аналог Гонконга или Сингапура, а также снизить риск разногласий с Соединенными Штатами, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пекин обрисовал свой план сделать остров площадью 35 тысяч квадратных километров "портом свободной торговли" за счет снижения ставки подоходного налога для отдельных лиц и компаний до 15 процентов, а также ослабления визовых требований для туристов и деловых путешественников.

Островная провинция с населением 9,5 миллиона человек также будет пользоваться свободами в сфере торговли, инвестиций, потоков капитала и перемещения людей и данных к 2035 году, поскольку к середине столетия она станет центром "сильного международного влияния".

Согласно заявлению правительства, проект по превращению Хайнаня, который в 30 раз превышает территорию Гонконга, в региональный торговый и судоходный центр был "спланирован, организован и продвинут лично генеральным секретарем Си Цзиньпином".

Си объявил в апреле 2018 года, что остров, популярное место отдыха, которое иногда называют китайскими Гавайями, будет превращен в крупнейшую зону свободной торговли страны. Правительство Хайнаня направило делегации в Гонконг, Сингапур и Дубай для изучения практики "свободной торговли".

Подробный план был выпущен по мере того, как выросла угроза экономических разногласий между США и Китаем, а напряженность в отношениях между двумя странами увеличилась по многим направлениям, не связанным с торговлей.

США заявили, что планируют лишить Гонконг его особого торгового статуса на прошлой неделе после того, как Пекин примет новый закон о национальной безопасности для финансового центра.

Это может означать, что экспорт Гонконга будет облагаться теми же американскими тарифами, что и материковая часть, это также угрожает статусу порта города и реэкспортным предприятиям, которые выиграли от низких пошлин при торговле с США.