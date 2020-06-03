Глава Банка Англии призвал готовиться к Brexit без сделки

Глава Банка Англии Эндрю Бэйли посоветовал банкам подготовиться к тому, что Великобритания не сможет заключить торгового соглашения с Евросоюзом после Brexit до истечения срока в конце 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отмечается, что Бэйли провел телефонную конференцию с крупнейшими британскими кредиторами, на которой он подчеркнул, что им необходимо активизировать свои планы относительно Brexit без сделки.

Великобритания вышла из ЕС в январе, а переходный период заканчивается 31 декабря. После этого британские банки, страховщики и управляющие активами без преференциальной сделки будут ограничены видом доступа, предоставленным блоком США, Японии и Сингапуру.

Министр финансовых услуг Великобритании Джон Глен заявил, что индустрия финансовых услуг страны "мирового класса" готова к любым результатам Brexit.

"Я по-прежнему считаю, что мы все еще хорошо позиционируемся как сектор, какими бы ни были конкретные результаты переговоров, которые нас ожидают во второй половине этого года", - сказал он на вебинаре.

Высокопоставленный чиновник Европейского союза на прошлой неделе сообщил, что сектор финансовых услуг Великобритании должен быть готов к безрезультатному Brexit.

Британия хочет, чтобы ЕС взял на себя обязательства по доступу к финансовому рынку, чтобы избежать внезапного отрезания финансовой отрасли страны от блока, что отклонил ранее Брюссель, заявили чиновники и дипломаты ЕС.