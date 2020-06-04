В Украине уволили вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции

Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что за его отставку проголосовали 296 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

4 марта украинский парламент утвердил новый состав правительства, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Пристайко, который ранее был главой МИД Украины, стал вице-премьером.

Ранее замглавы фракции "Слуга народа" в Раде Евгения Кравчук сообщила, что Пристайко займет место посла Украины в Великобритании.