https://news.day.az/world/1241255.html В Украине уволили вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции
В Украине уволили вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции
Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что за его отставку проголосовали 296 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.
4 марта украинский парламент утвердил новый состав правительства, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Пристайко, который ранее был главой МИД Украины, стал вице-премьером.
Ранее замглавы фракции "Слуга народа" в Раде Евгения Кравчук сообщила, что Пристайко займет место посла Украины в Великобритании.
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