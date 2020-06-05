Окончательное решение о возможности проведения Игр в Токио будет принято весной 2021 года

Окончательное решение о проведении летних Олимпийских Игр в Токио примут весной следующего года, оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире. Об этом заявил вице-президент оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо, комментарий которого приводит агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ориентировочно в марте 2021 года нам предстоит определиться с составом команд. Где-то в это же время организационный комитет примет определенные решения по вопросу проведения Олимпиады, которые зависят от ситуации с коронавирусом", - сказал Эндо. Функционер подчеркнул, что "пока об отмене Игр говорить рано". Данный случай не является первым, когда официальный представитель японской стороны упоминает сроки принятия решения по вопросу проведения Олимпиады.

Как сообщило агентство Киодо, глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ провели встречу, в ходе которой подтвердили, что будут сотрудничать с целью оптимизации и упрощения проведения соревнований из-за ситуации с пандемией коронавируса. Ранее сама Коикэ заявила, что сейчас рассматриваются различные варианты. При этом она подчеркнула, что необходимо добиться понимания граждан Японии и спортсменов.

Газета "Иомиури" в четверг сообщила, что власти Японии были нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. По данным источников издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Японская сторона рассматривает вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.