Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с распространением коронавируса

Гражданам Сингапура начали выдавать специальные приборы для отслеживания потенциальных контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией. Трекер работает исключительно по Bluetooth, обмениваясь сигналом с аналогичными устройствами, оказавшимися в непосредственной близости, а также смартфонами с приложением TraceTogether, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Подключаться к сотовым сетям и определять GPS-координаты пользователя гаджет не может, уверяют власти, а данные отправляются только в пределах радиуса действия Bluetooth. Вся собранная им информация хранится в зашифрованном виде до 25 дней, после чего автоматически удаляется.

Первым новое устройство раздали пожилым сингапурцам, которые живут вдали от родственников, сообщает BBC. Подзаряжать его не нужно, а батареи хватает на 9 месяцев.

Если выяснится, что человек находился в близком контакте с людьми, инфицированными COVID-19, с ним свяжутся медицинские работники. А если положительный результат теста на COVID-19 диагностируют у самого пользователя, то его гаджет передадут в службу здравоохранения для извлечения данных.

Сингапур стал одной из первых стран в мире, где было запущено специальное приложение для отслеживания контактов с больными COVID-19. Вышедшая в апреле программа TraceTogether не запрашивает геолокацию, а обмен данными происходит исключительно через Bluetooth.