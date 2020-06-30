В Армении пациент с COVID-19 выбросился из окна больницы

Пациент, принимающий лечение от нового типа коронавирусной инфекции в медцентре, выбросился из окна больницы. Как передает Day.Az cо ссылкой на армянские СМИ, об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

"55-летний пациент выпал из окна больницы Арташата. Он был госпитализирован 29 июня. О случившемся сразу же сообщили правоохранительным органам", - сообщила Никогосян.

Пациент был доставлен в медцентр в Ереване с многочисленными переломами нижних конечностей и головного мозга. Проводится необходимое обследование. Пациент находится под наблюдением врачей, его состояние оценивают, как тяжелое.

По данным, пациенткой была женщина. Инцидент произошел на третьем этаже медучреждения. Свидетели случившегося попытались поговорить с ней, однако она им ответила, что не хочет жить.