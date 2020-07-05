В России научились строить дома из пищевых отходов

В России ученые научились строить дома из экологичных материалов, которые могут заменить утеплители из минеральной ваты. Об этом пишут "Известия".

В МГТУ имени Баумана пояснили, что новый метод строительства основан на пищевой и лесной промышленности. В том числе используется биологически нейтральная клеевая основа, вырабатываемая специальными бактериями, которые питаются молочной сывороткой и патокой, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пояснил директор компании "Хэтфуд" Михаил Баяндин, для нового утеплителя потребуется специальное вещество. Для того, чтобы его получить, смешивается молочная сыворотка и меласса, которая образуется при изготовлении сахара из свеклы. "Затем в полученный состав добавляются микроорганизмы", - сказал он, добавив, что в итоге получается полимер декстран, используемый в качестве клеевой основы.

Предполагается, что новый утеплитель по стоимости будет такой же, как качественная минеральная вата. При этом само производство утеплителя также будет более экологичным по сравнению с процессом создания минеральной ваты, поскольку требует значительно меньше энергозатрат.

На данный момент проект находится в стадии завершения. Предполагается, что, при условии заинтересованности производителей стройматериалов, экологичный утеплитель может появиться на рынке уже через 2-3 года.