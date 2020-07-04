США направили авианосцы в район военных учений Китая

США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами "Рональд Рейган" и "Нимиц" в Южно-Китайское море, сообщает издание Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что сейчас в этом районе проводят учения военно-морские силы Китая. Как пояснил в беседе с изданием контр-адмирал, командующий ударной группой Джордж Уикофф во главе с эсминцем "Рональд Рейган", цель заключается в том, чтобы показать "недвусмысленный сигнал" партнерам и союзникам США, что они привержены региональной безопасности и стабильности.

При этом Уикофф не стал уточнять, где именно в Южно-Китайском море будут действовать авианосцы, и указал, что американские учения не являются ответом на китайские. В то же время он добавил, что растущая "военная самоуверенность Пекина" оправдывает американское военно-морское присутствие.