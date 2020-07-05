https://news.day.az/world/1250817.html В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу - ВИДЕО
В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу - ВИДЕО
В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу. Демонстранты скинули монумент с постамента, после чего выкатили его к заливу и выкинули в воду. Все это происходило на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости США, передает телеканал "Россия 24".
Разрушенный памятник стоял в районе Маленькая Италия, но в городе есть еще один монумент Колумбу - в парке Херринг-ран. Этот памятник считается старейшим во всех Соединенных Штатах. Пока его не тронули, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
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